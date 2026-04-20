Statue religiose decapitate nelle chiese identificata la presunta responsabile È una 59enne di Frosinone

Una donna di 59 anni di Frosinone è stata identificata come presunta responsabile delle statue religiose decapitate nelle chiese della zona. La scoperta arriva dopo le indagini avviate in seguito agli atti vandalici che nelle ultime settimane hanno danneggiato diverse strutture religiose. Le autorità continuano le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto e accertare eventuali altri coinvolgimenti. La comunità religiosa si trova ora ad affrontare questa situazione.

Arriva una svolta decisiva nell'inquietante serie di profanazioni e atti vandalici che, nelle ultime settimane, ha profondamente scosso e turbato la comunità religiosa del frusinate. Una donna di 59 anni, residente nel capoluogo ciociaro, è stata identificata come la presunta autrice dei raid.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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