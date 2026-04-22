Frosinone Deferito dai Carabinieri in stato di libertà un 38enne del posto per furto aggravato in negozio di informatica

Nella giornata del 20 aprile, i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo e quelli della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà un uomo di 38 anni residente in città, accusato di aver commesso un furto aggravato in un negozio di elettronica. L’indagine è nata a seguito di una segnalazione e ha portato all’identificazione del sospettato, che è stato poi sottoposto a procedimento penale.

Cronache Cittadine FROSINONE – Nella giornata del 20 aprile, i Carabinieri della dipendente Stazione di Frosinone Scalo, congiuntamente ai militari della Stazione L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Frosinone. Deferito dai Carabinieri in stato di libertà un 38enne del posto per furto aggravato in negozio di informatica Notizie correlate Condannato per furto aggravato, viene portato in carcere dai carabinieriSono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona, nel pomeriggio del 4 febbraio in città, a trarre in arresto un 44enne... I Carabinieri arrestano 2 persone di origine rumena per furto aggravatoArezzo, 17 aprile 2026 – I Carabinieri arrestano 2 persone di origine rumena per furto aggravato. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Frosinone: cccupazione abusiva di edificio, due denunciati dai Carabinieri; Frosinone, abbandona 5 metri cubi di rifiuti speciali in periferia: rintracciato e denunciato dai Forestali; Ceprano, coltello e droga in auto: denunciato un 36enne dai Carabinieri; Una cucina a poco prezzo su Tik Tok, aretino denunciato per truffa. Frosinone, abbandona 5 metri cubi di rifiuti speciali in periferia: rintracciato e denunciato dai ForestaliAbbandono di rifiuti speciali nella periferia di Frosinone: un uomo è stato deferito dopo le indagini dei Carabinieri Forestali. virgilio.it Il caso delle mascherine anti Covid interrate in un sito industriale a Castrocielo, tre uomini denunciatiTre persone denunciate a Castrocielo per gestione illecita di rifiuti: mascherine FFP2 scadute interrate in un sito industriale dismesso. virgilio.it Adotta un cucciolo Frosinone updated their status. - facebook.com facebook