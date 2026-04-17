Il 17 aprile 2026, i Carabinieri di Arezzo hanno arrestato due uomini di origine rumena accusati di aver commesso un furto aggravato. L’intervento dei militari è avvenuto dopo una segnalazione e ha portato all’arresto dei due soggetti in flagranza di reato. Sono stati sottoposti a fermo e portati in caserma, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Arezzo, 17 aprile 2026 – . I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato due persone di origine rumena, senza fissa dimora, in quanto ritenute responsabili di aver trafugato da un supermercato di quella frazione Camucia cosmetici e prodotti per l’igiene personale, per un valore di oltre 3000 euro, nonché da un negozio di elettronica di Foligno due aspirapolveri del valore di circa 1500 euro. In particolare, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cortona e delle Stazioni di Castiglion Fiorentino e Camucia stavano effettuando un posto di blocco lungo la strada regionale 71, quando la loro attenzione è stata attirata da un’autovettura su cui viaggiavano le due persone.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Carabinieri arrestano 2 persone di origine rumena per furto aggravato

Notizie correlate

Castiglion Fiorentino: i Carabinieri arrestano 3 persone di origine georgiana per furto aggravatoArezzo, 19 marzo 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato tre persone di origine georgiana, dei quali due residenti a Napoli e...

Montoro (AV): furto aggravato e porto abusivo di armi – I Carabinieri arrestano un 48enneUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Napoli, trovate nell'ascensore 2 pistole, 26 proiettili e 7mila euro; Hashish giallo ad alto THC e crack: il tesoretto della droga nella Panda diretta a Valmontone; Giro di Prostituzione a Velletri: i Carabinieri arrestano 2 persone in esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere; Palermo: i carabinieri intensificano i controlli, un arresto e sequestro di stupefacenti in diversi quartieri.

San Benedetto, i carabinieri arrestano un pusher di eroina dopo l’inseguimento per le vie di Porto d'AscoliSAN BENEDETTO Arrestato uno spacciatore dopo un inseguimento a Porto d’Ascoli eseguito dai carabinieri della compagnia di San Benedetto guidata dal maggiore Tessitore. I carabinieri hanno notato gli ... corriereadriatico.it

Fasano, gettano la droga dall'auto e quando tornano a riprenderla trovano i carabinieri: arrestati 2 ventenniQuando a Locorotondo la pattuglia dei carabinieri gli ha intimato l’alt, hanno finto di fermarsi per poi ingranare la marcia e darsi alla fuga. Inseguiti da militari dell’Arma, si sono disfatti in ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cronaca. Sicurezza a Cesena: i carabinieri arrestano una 20enne evasa dai domiciliari e sequestrano una pistola dopo una lite - facebook.com facebook