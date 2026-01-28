Incidente nella notte a Pontecagnano Faiano tra due auto | 21enne in ospedale

La notte scorsa a Pontecagnano Faiano si è verificato un incidente tra due auto lungo il Corso Europa. Dopo le 23, due veicoli si sono scontrati e uno dei conducenti, un 21enne, è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Brutto incidente, nella tarda serata di ieri, a Pontecagnano Faiano: dopo le 23, infatti, due auto sul Corso Europa sono rimaste coinvolte in un sinistro. Una delle vetture è finita contro un marciapiede e ha divelto un palo della luce. La centrale del 118 ha immediatamente allertato una.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Pontecagnano Faiano Incidente Incidente a Pontecagnano Faiano: 13enne travolto da un'auto nei pressi di una scuola Incidente a Pontecagnano, scontro tra auto e furgone: un ferito trasportato in ospedale La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pontecagnano Faiano Incidente Argomenti discussi: Incidente ad Acquapendente nella notte: con l'auto contro un albero, è grave; Schianto nella notte a Villacidro: feriti due giovani, uno è grave; Incidente a Velletri, auto contro un albero. Cinque i feriti, tutti tra i 18 e i 22 anni; Incidente nella notte sulla statale 172: scontro tra più veicoli, sei feriti. Tragedia nella notte a Campoverde: perde la vita un giovane di 25 anniUn drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Aprilia nelle prime ore della notte. Intorno alle 2:30, in via ... latinapress.it Incidente nella notte, camion di alimentari finisce nel fosso contro la spalla di un ponte carraio. Ferito l'autista intrappolato in cabinaOSPEDALETTO EUGANEO (PADOVA) - Grave incidente alle prime ore di mercoledì 28 gennaio lungo la Regionale Padana Inferiore nel territorio ... msn.com ~ San Valentino • 14 febbraio 2026 • Per Te, che ami sorprendere Cena romantica, emozioni autentiche Hotel Ancora via Mare Ionio, 239 - Pontecagnano Faiano | Salerno 089 2025289 3347501155 [email protected] #hotel #san - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.