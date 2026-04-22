Frosinone danneggia un’auto nella notte | denunciato 21enne

Nella notte a Frosinone, la Polizia di Stato ha denunciato un giovane di 21 anni per aver danneggiato un’auto. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto durante le ore notturne e ha portato all’identificazione e alla denuncia del ragazzo coinvolto. I dettagli relativi all’episodio non sono stati comunicati, ma si sa che si tratta di un danneggiamento avvenuto in città.

Personale della Polizia di Stato a Frosinone ha denunciato un 21enne per danneggiamento al termine di un intervento effettuato nella nottata appena trascorsa.Gli agenti della Squadra Volanti della Questura sono intervenuti nelle adiacenze della Villa Comunale, a seguito di una segnalazione giunta.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Frosinone, danneggia un'auto nella notte vicino alla Villa Comunale: denunciato un 21enneUn 21enne è stato denunciato per danneggiamento a Frosinone nella notte appena trascorsa. Incidente nella notte a Pontecagnano Faiano, tra due auto: 21enne in ospedaleBrutto incidente, nella tarda serata di ieri, a Pontecagnano Faiano: dopo le 23, infatti, due auto sul Corso Europa sono rimaste coinvolte in un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Violento scontro tra due autobus sulla Via Casilina. Diversi feriti portati in ospedale, uno elitrasportato; Frosinone, tassa rifiuti e morosità. L'ora dello scontro politico; Frosinone – Polizia di Stato arresta un uomo.; Frosinone – Tentata rapina e resistenza, finisce in carcere un 36enne nigeriano. Frosinone, danneggia un'auto nella notte vicino alla Villa Comunale: denunciato un 21enneUn 21enne è stato denunciato per danneggiamento a Frosinone nella notte appena trascorsa. L’episodio si è verificato nelle vicinanze della Villa Comunale, dove il giovane è stato sorpreso mentre ... virgilio.it Danneggia auto in sosta e viene trovato senza patente e assicurazioneLite in strada nella serata di ieri, intorno alle 20, ad Alatri. I carabinieri sono intervenuti in Viale Francia, località Osteria di Alatri, dove un giovane di 21 anni di Frosinone aveva danneggiato ... ciociariaoggi.it Adotta un cucciolo Frosinone updated their status. - facebook.com facebook