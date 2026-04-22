Frosinone Amoro in movimento

Domenica 26 aprile lungo tutta via Aldo Moro a Frosinone si svolgerà “Amoro in movimento”, un evento dedicato a sportivi paralimpici e normodotati. La manifestazione si propone di promuovere lo sport come mezzo di inclusione sociale e di superamento delle barriere. La giornata prevede diverse attività rivolte a atleti di diverse capacità, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e l’interazione tra i partecipanti.

Appuntamento domenica 26 Aprile su tutta via Aldo Moro a Frosinone con “Amoro in movimento”. La manifestazione è dedicata ad atleti paralimpici e normodotati e nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport come potente strumento di inclusione sociale, partecipazione e abbattimento delle barriere.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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