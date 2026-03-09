Frosinone Walklab - emozioni in movimento

9 mar 2026

Appuntamento a Frosinone domenica 15 marzo “Walklab emozioni in movimento” una camminata a ritmo di Musica con brevi esercizi di fitness all'aria aperta  in pieno centro città.Chiunque può partecipare per vivere emozioni uniche! Sarete guidate da trainer certificati e qualificati del team walklab. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

