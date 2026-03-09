Frosinone Walklab - emozioni in movimento
Appuntamento a Frosinone domenica 15 marzo “Walklab emozioni in movimento” una camminata a ritmo di Musica con brevi esercizi di fitness all'aria aperta in pieno centro città.Chiunque può partecipare per vivere emozioni uniche! Sarete guidate da trainer certificati e qualificati del team walklab. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Articoli correlati
Frosinone, Al Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone al via il Master di I Livello in “Concertazione e Direzione di Ensemble Didattici”Il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone annuncia l’attivazione, per l’anno accademico 2025/2026, del Master di I Livello in “Concertazione e...
Leggi anche: “Labulè“ è in movimento