From nel 2025 oltre 1,8 milioni di euro alla ricerca | reinvestito il 90% dei proventi

Nel 2025, la Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo Ets ha destinato oltre 1,8 milioni di euro alla ricerca. Il 90% dei proventi raccolti è stato reinvestito per finanziare nuovi studi e progetti nel settore sanitario. La fondazione ha continuato a sostenere iniziative volte a migliorare le cure e a promuovere l’innovazione medica presso il suo ospedale di riferimento.

Prosegue il percorso di crescita di From – Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo Ets. Il Bilancio Sociale 2025, approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione, evidenzia un rafforzamento significativo delle attività di ricerca, sviluppate in modo indipendente o in collaborazione con l’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il trend è ancora più evidente guardando agli ultimi cinque anni: dal 2021 a oggi, From ha destinato alla ricerca oltre 7,7 milioni di euro, con una capacità di reinvestimento stabile prossima al 90% dei proventi. Nel 2025 i proventi complessivi — tra contributi dei soci sostenitori, 5×1000, donazioni e contratti di ricerca — hanno raggiunto 1 milione e 880 mila euro (+11,6% rispetto al 2024), a fronte di oneri pari a 1 milione e 840 mila euro (+11,7%).🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Ferrara: 65mila euro donati alla ricerca nel 2025Nel cuore del Ferrarese, la solidarietà si è tradotta in cifre concrete: nel corso del 2025 i cittadini hanno donato quasi 65. Multe: a Livorno incassati 8,7 milioni nel 2025. E all'Elba un comune di 2mila abitanti arriva oltre i 270mila euroNel 2025 Livorno si conferma tra i comuni toscani con i maggiori incassi derivanti da multe e sanzioni per violazioni del codice della strada con... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Spotify, la musica italiana alza il volume: nel 2025 oltre 165 milioni di euro di royalty; Allarme Anac: Oltre mille morti nel 2025, una ferita aperta; Trapianti pediatrici, nel 2025 oltre un terzo al Bambino Gesù; From, nel 2025 oltre 1,8 milioni di euro alla ricerca: reinvestito il 90% dei proventi. From, nel 2025 oltre 1,8 milioni di euro alla ricerca: reinvestito il 90% dei proventiRicerca, lavoro e innovazione al centro: From redistribuisce il valore generato a favore del progresso scientifico e della comunità. Oltre l’82% degli investimenti è destinato al lavoro qualificato, ... bergamonews.it The reimagined & redesigned Lister Bell STR from CDK-Design Studios facebook