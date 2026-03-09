Ferrara | 65mila euro donati alla ricerca nel 2025

Nel cuore del Ferrarese, nel 2025, i cittadini hanno contribuito con circa 65mila euro alla ricerca. La somma deriva da donazioni raccolte nel corso dell'anno e rappresenta un investimento diretto in ambito scientifico. La cifra è stata annunciata da un'organizzazione locale che si occupa di promuovere il sostegno alle iniziative di ricerca.

Nel cuore del Ferrarese, la solidarietà si è tradotta in cifre concrete: nel corso del 2025 i cittadini hanno donato quasi 65.000 euro alla ricerca scientifica. Questi fondi sono stati indirizzati a tre istituti nazionali per il supporto alle malattie genetiche rare. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Telethon, ha un incremento del 15% rispetto all'anno precedente, confermando la generosità della comunità locale. L'assessore Cristina Coletti ha sottolineato come questo risultato non sia solo economico, ma rappresenti una speranza tangibile per le famiglie colpite da patologie complesse. Il Bilancio della Generosità Locale. I dati raccolti nel 2025 raccontano una storia di impegno civico profondo che va oltre la semplice raccolta fondi.