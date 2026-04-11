Nel 2025, Livorno ha incassato circa 8,7 milioni di euro dalle multe per violazioni del codice della strada, cifra stabile rispetto all’anno precedente. Nello stesso anno, un comune dell’Isola dell’Elba, con circa 2.000 abitanti, ha superato i 270mila euro di incassi derivanti dalle sanzioni. Questi dati rientrano nelle statistiche sui proventi legati alle violazioni del codice della strada in Toscana.

Nel 2025 Livorno si conferma tra i comuni toscani con i maggiori incassi derivanti da multe e sanzioni per violazioni del codice della strada con quasi 8,7 milioni di euro, un dato in linea con quanto registrato nel 2024. Numeri che fanno sì che la città si piazzi al terzo posto nella graduatoria. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Temi più discussi: Multe: a Livorno incassati 8,7 milioni nel 2025. E all'Elba un comune di 2mila abitanti arriva oltre i 270mila euro; Multe: ad Arezzo incassati 4,8 milioni nel 2025; Nel 2025, i comuni capoluogo toscani hanno incassato oltre 124 milioni di euro dalle multe; Multe, incassati a Siena quasi 9.5 milioni di euro. E’ il secondo comune della Toscana con maggiori proventi nel 2025.

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