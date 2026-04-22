Un uomo di 69 anni residente a Villa Guardia è stato arrestato ieri dalla Polizia di Como, su ordine di arresto europeo emesso dalle autorità polacche. L’arresto è avvenuto in relazione a un’indagine sulle frodi commesse in Polonia, con l’uomo che ora si trova in custodia. La richiesta di estradizione è legata a accuse di truffe che coinvolgono attività nel paese europeo.

Como, 22 aprile 2026 – Con l'accusa di truffe commesse in Polonia, la Squadra Mobile di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato un uomo di 69 anni residente a Villa Guardia, colpito da un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle autorità polacche. Negli anni scorsi, si sarebbe reso responsabile di una serie di truffe, spingendo alcune vittime a compiere bonifici anche di considerevole valore, nell'ambito di iniziative imprenditoriali legate alla gestione di esercizi commerciali. Il Tribunale polacco, dopo averlo condannato per frode, ha ora emesso il Mandato di arresto per l'esecuzione di un residuo di pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione. Rintracciato nelal sua abitazione, è stato condotto in Questura per la notifica degli atti, e poi trasferito al Bassone a disposizione delle procedure di estradizione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frodi in Polonia, in carcere un 69enne comasco: su di lui un Mandato d’Arresto Europeo

Notizie correlate

Truffe milionarie all’estero, arrestato nella sua casa di Villa Guardia: 69enne finisce in carcere su mandato europeoArrestato a seguito di un mandato d’arresto europeo un 69enne comasco residente a Villa Guardia, fermato nel pomeriggio di ieri dagli agenti della...

Controlli straordinari tra Fondi, Formia e Terracina: droga, violazioni e un arresto su mandato europeoFondi, 19 marzo 2026 – Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nel sud pontino, con interventi che nelle ultime ore hanno...

Approfondimenti e contenuti

Frodi in Polonia, in carcere un 69enne comasco: su di lui un Mandato d’Arresto EuropeoComo, 22 aprile 2026 – Con l'accusa di truffe commesse in Polonia, la Squadra Mobile di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato un uomo di 69 anni residente a Villa Guardia, colpito da un Mandato ... ilgiorno.it

Como, arrestato 69enne ricercato in Polonia: truffava imprenditori con finti progetti commercialiUn arresto per frode a Como nel pomeriggio di ieri. Un uomo di 69 anni, residente a Villa Guardia, è stato fermato in esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle autorità polacche, per ... virgilio.it