Frode carosello sull’asse Campania-Toscana | sequestrata azienda alimentare

Oggi, la Guardia di Finanza di Firenze ha eseguito un sequestro preventivo di beni e quote societarie in una zona dell’Empolese. L’intervento ha riguardato un’azienda alimentare coinvolta in un sistema di frode fiscale e bancarotta fraudolenta. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia che riguarda un carosello di frodi tra la Campania e la Toscana. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

La Guardia di Finanza di Firenze ha eseguito oggi un sequestro preventivo di beni e quote societarie nell'Empolese, smantellando un sistema di frode fiscale e bancarotta fraudolenta. L'indagine della Procura fiorentina ha svelato un meccanismo "carosello" imperniato su una fitta rete di imprese.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Azienda alimentare sotto sequestro: sospetti di bancarotta e frode IVA internazionaleLa guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una società dell’Empolese attiva nel commercio di prodotti alimentari. Maxi frode IVA “carosello” a Napoli, sequestro da 32 milioni: fatture false per mezzo miliardoÈ di oltre 32 milioni di euro il valore dei beni sequestrati nell’ambito di una vasta indagine su una frode IVA “carosello” nel settore informatico.