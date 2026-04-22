Frode carosello sull’asse Campania-Toscana | sequestrata azienda alimentare

Da salernotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, la Guardia di Finanza di Firenze ha eseguito un sequestro preventivo di beni e quote societarie in una zona dell’Empolese. L’intervento ha riguardato un’azienda alimentare coinvolta in un sistema di frode fiscale e bancarotta fraudolenta. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia che riguarda un carosello di frodi tra la Campania e la Toscana. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

La Guardia di Finanza di Firenze ha eseguito oggi un sequestro preventivo di beni e quote societarie nell'Empolese, smantellando un sistema di frode fiscale e bancarotta fraudolenta. L'indagine della Procura fiorentina ha svelato un meccanismo "carosello" imperniato su una fitta rete di imprese.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Azienda alimentare sotto sequestro: sospetti di bancarotta e frode IVA internazionaleLa guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una società dell’Empolese attiva nel commercio di prodotti alimentari.

Maxi frode IVA “carosello” a Napoli, sequestro da 32 milioni: fatture false per mezzo miliardoÈ di oltre 32 milioni di euro il valore dei beni sequestrati nell’ambito di una vasta indagine su una frode IVA “carosello” nel settore informatico.

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.