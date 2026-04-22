Frode alle cedole | scoperti 250 litri di gasolio rubato sulla Trignina

Durante un controllo sulla SS 650 ‘Trignina’, i Carabinieri hanno scoperto 250 litri di gasolio rubato nascosti in un veicolo. Due cittadini stranieri sono stati denunciati per ricettazione, poiché il carburante era stato ottenuto attraverso l’uso improprio di buoni prepagati aziendali. L’indagine ha portato alla scoperta di un carico illegale di carburante, collegato a un episodio di frode alle cedole.

Due cittadini stranieri sono stati denunciati per ricettazione dopo un controllo stradale sulla SS 650 ‘Trignina’, dove i Carabinieri hanno scoperto un carico illegale di carburante rubato tramite l’uso improprio di buoni prepagati aziendali. L’operazione, avvenuta lo scorso sabato durante i controlli della Compagnia di Agnone, ha portato al sequestro di circa 250 litri di gasolio recuperati nel bagagliaio di un’Audi A3. Il controllo sulla Trignina e il ritrovamento nel bagagliaio. La pattuglia dei militari è intervenuta durante le attività di monitoraggio del territorio volte a incrementare la sicurezza percepita dai residenti. La fermata di un’Audi A3 di ultima generazione ha rivelato immediatamente un’anomalia: l’odore pungente di gasolio che emanava dall’abitacolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frode alle cedole: scoperti 250 litri di gasolio rubato sulla Trignina Notizie correlate Leggi anche: 8.000 litri di gasolio annacquato: frode e danni alle auto a Paternò Leggi anche: Sequestrati 64.000 litri di gasolio: smascherata la frode