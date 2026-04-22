Friuli il dramma del ’76 torna in scena a Washington | è memoria viva

A Washington DC, presso l’Ambasciata d’Italia, si è tenuta una rappresentazione teatrale dedicata al terremoto che colpì il Friuli nel 1976. L’evento ha riproposto, attraverso la scena, i momenti di quel dramma che ha coinvolto la regione. La manifestazione ha coinvolto il pubblico presente, mantenendo vivo il ricordo di quella tragedia. La rappresentazione si è svolta in un clima di rispetto e memoria.

A Washington DC, presso la sede dell’Ambasciata d’Italia, il ricordo del sisma che colpì il Friuli nel 1976 è tornato protagonista attraverso la forza della rappresentazione teatrale. Simone Cristicchi, autore e interprete dello spettacolo Orcolat ’76, ha condiviso con il pubblico americano le riflessioni nate dal portare in scena una vicenda che segna da mezzo secolo la storia di un intero popolo. L’esperienza vissuta sul palco a pochi passi dalla Casa Bianca ha permesso di trasmettere un messaggio che va ben oltre i confini geografici del Nord-Est italiano. Secondo quanto riportato da Cristicchi, narrare la capacità di quella popolazione...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Friuli, il dramma del ’76 torna in scena a Washington: è memoria viva Notizie correlate Archi, il rito per i 17 martiri: torna viva la memoria di RizziconiIl 22 aprile 2026, la comunità di Archi si riunirà presso la Chiesa di San Francesco Saverio per onorare la memoria dei 17 Martiri di Rizziconi. Leggi anche: Matteotti torna ad Arezzo: 50.000 spettatori e memoria viva Altri aggiornamenti Temi più discussi: Musica e spiritualità per ricordare il dramma del terremoto; Ater Udine: Presentati l’immagine guida e il percorso per cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976; 'The Dog Stars - Le stelle dopo la fine’ di Ridley Scott. Location in Friuli, Abruzzo, Veneto e Cinecittà; Casa: Amirante, Ater Udine onora 50mo terremoto con opera Celiberti. Gli studenti raccontano il terremoto del Friuli: così la memoria passa di generazione in generazionePresentato il progetto Ti racconto il terremoto, rivolto alle scuole di Gemona e Trasaghis: ragazzi chiamati a raccogliere testimonianze dirette del sisma del 1976 e trasformarle in racconti persona ... udinetoday.it Eventi: Anzil, artigianato cuore del Friuli tra memoria e futuroUdine, 21 apr - La storia del Friuli Ã¨ strettamente intrecciata con quella dell'artigianato: una storia fatta di lavoro, comunitÃ e identitÃ , che ha dato anima al nostro territorio e ne ... ilgazzettino.it UDINE COCKTAIL WEEK, UNA SETTIMANA DI EVENTI TRA CENTRO E PERIFERIA Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/udine/udine-cocktail-week-settimana-eventi-centro-periferia-21-aprile- - facebook.com facebook