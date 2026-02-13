Jeremie Boga ha detto che la Juventus gli ha salvato la vita, dopo aver vissuto un incubo a Nizza. Il calciatore ha raccontato di aver subito un'aggressione violenta durante il suo periodo nel club francese, un episodio che ancora lo segna. Ora, con i bianconeri, Boga si sente più sicuro e pronto a ripartire.

Ai microfoni di DAZN, Jeremie Boga ha parlato del suo approdo alla Juventus e del drammatico episodio dell’aggressione subita a Nizza. L’aggressione subita al Nizza Dopo la sconfitta di fine Novembre contro il Lorient, Jeremie Boga e alcuni suoi compagni del Nizza avevano subito una feroce L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Boga “La Juve mi ha salvato la vita, Nizza un incubo”

Approfondimenti su juventus boga

Una famiglia della Florida è sopravvissuta a un incendio devastante scoppiato nella loro casa, grazie a un intervento tempestivo e alla protezione divina.

Ultime notizie su juventus boga

Argomenti discussi: Juventus, Spalletti studia l'opzione Boga per San Siro; Boga, sorpresa nella scatola Juve di Spalletti che già pensa a nuove soluzioni: non solo vice-Yildiz; Boga: Non ci credevo quando la Juve mi ha chiamato. Devo trovare ritmo Serie A Enilive; Holm-Boga, debutto senza gloria: ecco com'è andata la prima alla Juve dei due nuovi acquisti.

Boga: La Juve mi ha salvato, a Nizza periodo da dimenticareIl neo acquisto della Juventus Jeremie Boga ha parlato ai microfoni di Dazn. L'attaccante ex Nizza ha raccontato il suo ultimo periodo nel club francese, ma anche la gioia di arrivare in maglia ... fantacalcio.it

Boga: Juve una benedizione. A Nizza ho perso chili, mangiavo poco e avevamo pauraJeremie Boga, esterno offensivo arrivato a gennaio alla Juventus, ha parlato così a DAZN del suo trasferimento: Sono stato subito molto emozionato,. tuttomercatoweb.com

#Boga già pazzo della #Juventus Queste le parole dell’esterno arrivato lo scorso gennaio dal Nizza ai canali ufficiali della Lega #SerieA: tanta la voglia di lasciare il segno L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMEN - facebook.com facebook

#Boga: “Al #Nizza avevo paura, la #Juventus mi ha salvato. E’ stata come una benedizione” x.com