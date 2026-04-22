La novantesima edizione della Freccia Vallone si svolge oggi, mercoledì 22 aprile 2026, in Belgio, con un percorso impegnativo che attraversa un tracciato molto difficile. La corsa si svolge senza la partecipazione dei principali uomini di spicco del ciclismo internazionale, concentrandosi sui nuovi talenti che si sfidano sul Muro di Huy. La competizione presenta un percorso selettivo e impegnativo, caratterizzato da salite ripide e ostacoli impegnativi lungo il percorso.

La novantesima edizione della Freccia Vallone mette in scena oggi, mercoledì 22 aprile 2026, una sfida senza i grandi nomi del cicl mondiale per un tracciato belga brutale. La partenza è fissata alle ore 11:50 da Herstal, dove i corridori inizieranno un percorso di 208,8 km che non concederà alcun momento di tregua pianeggiante. Un percorso di pura sofferenza tra salite e strappi. Il tracciato odierno si presenta come un massacro fisico. Dopo la nuova partenza belga, il gruppo dovrà affrontare subito le asperità della Côte de Trassenster e della Côte des Forges. Il cuore della gara risiede nel circuito finale di 37 chilometri, che verrà affrontato per tre volte, costringendo gli atleti a lottare contro la fatica accumulata su ben 11 salite ufficiali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Freccia Vallone: il Muro di Huy sfida i nuovi talenti senza i big

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