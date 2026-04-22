Freccia Vallone femminile 2026 oggi in tv | orari percorso favorite Si decide tutto sul muro di Huy

Oggi, mercoledì 22 aprile, si svolge la Freccia Vallone femminile 2026, una delle tappe più attese del calendario ciclistico. La gara, alla sua ventiseiesima edizione, vede al via numerose atlete provenienti da diversi paesi. La corsa si concluderà sul muro di Huy, un tratto decisivo della gara. La trasmissione sarà visibile in diretta televisiva, con orari e dettagli disponibili sul sito ufficiale dell'evento.

Il momento è arrivato. Oggi, mercoledì 22 aprile, andrà in scena la Freccia Vallone femminile 2026, celeberrima corsa di ciclismo su strada giunta alla sua edizione numero ventisei. Le corridore si cimenteranno in un percorso lungo 148.2 km con partenza da Huy ed arrivo sull’impegnativo Mur de Huy. PERCORSO. Già la prima metà della corsa presenta elementi di selettività. Il percorso parte da Huy e inizia con una serie di salite consecutive. Bohissau è tra le prime, seguita da Courrière e Durnal, che aiuteranno a dettare il ritmo e dare il la alle prime scremature nel gruppo. Inutile dire che la chiave di volta del tracciato è però chiaramente l’inizio del circuito finale introno ad Huy, che le protagoniste affronteranno due volte, con salite ravvicinate.🔗 Leggi su Oasport.it

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