Freccia del Brabante femminile 2026 oggi in tv | orari percorso favorite Silvia Persico punta al bis

Oggi in tv si svolge la Freccia del Brabante femminile 2026, una classica che vede al via numerose cicliste di alto livello. L’evento si disputa in Belgio e rappresenta uno dei principali appuntamenti del calendario. Tra le protagoniste ci sono le atlete che hanno partecipato alle recenti corse di primavera, con particolare attenzione a chi punta a ripetere il successo dell’anno scorso. La gara si svolge lungo un percorso che include salite e tratti pianeggianti, con orari di partenza e arrivo facilmente consultabili.

Dopo le fatiche della Parigi-Roubaix, le grandi interpreti delle classiche tornano a darsi in battaglia in Belgio. Oggi, venerdì 17 aprile, si correrà infatti l’edizione numero undici della Freccia del Brabante femminile. Inizia quindi il periodo dedicato alle gare nelle Ardenne con una corsa corta ma intensa che promette spettacolo con i suoi muri ed i suoi strappi. Saranno infatti 19 i muri che le cicliste dovranno affrontare in un percorso che diventa sempre più impegnativo. Il circuito finale sarà un vero e proprio tour de force con ripetuti strappi al alte pendenze. L’arrivo a Overijse ha negli ultimi tre anni premiato solo italiane. Prima è riuscita ad imporsi Silvia Persico nel 2023, poi Longo Borghini ha firmato la doppietta nel 2024 e nel 2025.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Freccia del Brabante femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Silvia Persico punta al bis Notizie correlate Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Primo appuntamento verso le ArdenneDal pavé alle côte, la tappa di mezzo è la Freccia del Brabante che si disputerà oggi in terra belga. Attraverso le Fiandre femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Longo Borghini tenta il bisLa stagione delle Classiche del Nord prosegue senza soste e propone, anche in campo femminile, un gustoso anticipo di quanto succederà domenica con... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Freccia del Brabante 2026: Kopecky favorita tra le donne, Tibor Del Grosso tra gli uomini; Freccia del Brabante femminile 2026, l’Italia cerca il quarto successo consecutivo; Freccia del Brabante femminile 2026: in palio il quarto titolo di fila per l’Italia; Ciclismo, Freccia del Brabante 2026: l’analisi dei 19 muri da Lennik a Overijse. Il giorno è arrivato: la Freccia del Brabante 2026 sarà il 1° giorno di gara per il 18enne valdostano Mattia Agostinacchio , uno dei più giovani azzurri a debuttare nel professionismo. Percorso opposto a quello di Finn, speriamo che la scelta della EF possa f x.com Ecco i corridori al via e la programmazione tv della Freccia del Brabante. Doppio appuntamento, prima la corsa femminile e dopo quella maschile. Link nel primo commento. - facebook.com facebook