La Freccia Vallone 2026 si svolgerà in Belgio, coprendo una distanza di 148,2 km. Il percorso include nove salite, tra cui la celebre scalata del Mur de Huy, che rappresenta il punto culminante della gara. Due delle principali protagoniste del circuito femminile, una olandese e una neerlandese, si sfideranno nel duello sul Mur. La corsa si preannuncia come una delle più impegnative della stagione.

Il ciclismo femminile si prepara a una sfida brutale sul terreno belga: la Freccia Vallone 2026 metterà alla prova le migliori interpreti del circuito odierno con un percorso di 148,2 km che culminerà sulla celebre scalata del Mur de Huy. La competizione, che vedrà le atlete partire alle ore 13:50, si preannuncia come un test di resistenza estremo dopo l’appuntamento dell’Amstel Gold Race. Nove salite e nuovi ostacoli per il gruppo d’élite. Il tracciato di quest’anno non sarà un semplice ritorno alle vecchie abitudini. Gli organizzatori hanno deciso di alzare l’asticella introducendo due ascese inedite: la Côte de Courrière e la Côte de Durnal.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Freccia Vallone: 9 salite e il duello Vollering-Pieterse sul Mur

Notizie correlate

LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, italiane per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Freccia Vallone...

Freccia Vallone: sfida al Mur de Huy senza Pogacar e EvenepoelIl trittico delle Ardenne prosegue mercoledì 22 aprile con la Freccia Vallone, la corsa belga giunta alla sua 90esima edizione.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tutti i muri e le salite della Freccia Vallone: Muro di Huy decisivo, la pendenza e le percentuali metro per metro; Freccia Vallone 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; Freccia vallone femminile 2026.

LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, italiane per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Freccia Vallone femminile ... oasport.it

Tutti i muri e le salite della Freccia Vallone: Muro di Huy decisivo, la pendenza e le percentuali metro per metroLa Freccia Vallone 2026 si disputerà mercoledì 22 aprile, come da tradizione tra la Amstel Gold Race e la Liegi-Bastogne-Liegi. Il secondo atto del ... oasport.it

Freccia Vallone 2026: percorso e favoriti | Fantacycling x.com

Ecco la startlist definitiva della Freccia Vallone. facebook