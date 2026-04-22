Freccia Vallone 2026 Seixas vince con record sul Muro de Huy L' ordine d' arrivo

Huy, 22 aprile 2026 – Si è conclusa la Freccia Vallone 2026, seconda tappa del Trittico delle Ardenne. La corsa è stata vinta da un ciclista che ha stabilito un nuovo record sul Muro de Huy. Tra i partecipanti non figuravano né il vincitore dell’Amstel Gold Race di domenica né altri grandi nomi del ciclismo contemporaneo. L’ordine di arrivo ha visto il trionfatore precedere gli inseguitori di diverse lunghezze.

Huy (Belgio), 22 aprile 2026 - Il secondo atto del Trittico delle Ardenne è la Freccia Vallone 2026. Non c'è Remco Evenepoel, il vincitore domenica dell' Amstel Gold Race 2026, così come non ci sono gli altri nomi grossi del ciclismo attuale. C'è però chi come Paul Seixas si candida a diventare il fuoriclasse del domani, ma con vista già sul presente e proprio il protagonista più atteso non delude le aspettative, andando a vincere con una progressione inesorabile sul Mur de Huy. Nel giorno della resa del tre volte vincitore Julian Alaphilippe (a segno nel 2018, nel 2019 e nel 2021 ), che si ritira mestamente alle prime difficoltà, quasi come una staffetta virtuale, il giovane connazionale va a vincere diventando il più giovane a farlo nel secondo atto delle Ardenne.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Freccia Vallone 2026, Seixas vince (con record) sul Muro de Huy. L'ordine d'arrivo Notizie correlate Freccia Vallone 2026, Seixas vince (con record) sul muro di Huy. L'ordine d'arrivoHuy (Belgio), 22 aprile 2026 - Il secondo atto del Trittico delle Ardenne è la Freccia Vallone 2026. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: tutti contro Seixas sul Muro di HuyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Seixas cerca il colpo sul Mur de Huy, chi lo sfida? La guida completa; Freccia Vallone 2026: Paul Seixas parte da favorito, non mancano gli outsiders; Freccia Vallone 2026, il Muro è senza padrone: Seixas sfida tutti a Huy; Freccia Vallone 2026, Paul Seixas guida una Decathlon CMA CGM ben attrezzata. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: trionfo di Paul Seixas! Il Mur de Huy incorona il fenomeo franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it Diretta Freccia Vallone 2026 streaming video tv: Paul Seixas vincitore della classica che termina sul Muro di Huy (oggi mercoledì 22 aprile)Diretta Freccia Vallone 2026 streaming video Rai oggi mercoledì 22 aprile: orario, percorso e vincitore della classica che termina sul Muro di Huy. ilsussidiario.net Lo avevamo ammirato alle Strade Bianche, in grado di scattare in faccia a Pogacar. Ci ha impressionato al Giro dei Paesi Baschi e oggi ha trionfato a braccia alzate alla Freccia Vallone dopo aver domato il Muro de Huy. A soli 19 anni Paul Seixas diventa il cic - facebook.com facebook Paul Seixas scrive la storia A 19 anni è il più giovane di sempre a vincere la Freccia Vallone Il grande ciclismo è disponibile su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com