Il calendario delle classiche del nord si è appena concluso con alcune vittorie di rilievo, tra cui la doppietta di un ciclista sloveno tra Sanremo e Fiandre e il trionfo di un belga alla Roubaix. Un altro campione ha ottenuto la vittoria alla Amstel Gold Race, contribuendo a un quadro di grandi protagonisti. La prossima tappa, la Freccia Vallone 2026, si avvicina e si conoscono già il percorso, i favoriti e gli orari di trasmissione televisiva.

Bologna, 21 aprile 2026 – Fino a qui le classiche del nord hanno regalato grande spettacolo. Doppietta di Tadej Pogacar tra Sanremo e Fiandre, poi la storica affermazione di Wout Van Aert alla Roubaix e infine successo di Remco Evenepoel alla Amstel Gold Race: un albo d’oro di campioni. Il trittico delle Ardenne continua, come da tradizione, nel turno ‘infrasettimanale’ di mercoledì, con la Freccia Vallone che è preludio alla Doyenne, la Decana, ovvero la Liegi Bastogne Liegi. Non ci saranno i grandi fenomeni, assenti Remco, Tadej e Van der Poel, ma il baby campione Paul Seixas è pronto a farla da padrone per mandare un chiaro messaggio ai veterani: la nuova generazione è in arrivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e orari tv

Notizie correlate

Freccia-Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederlaIl Trittico delle Ardenne, dopo l’Amstel Gold Race e prima della Liegi-Bastogne-Liegi, vive il suo momento più significativo con la Freccia-Vallone...

Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Primo appuntamento verso le ArdenneDal pavé alle côte, la tappa di mezzo è la Freccia del Brabante che si disputerà oggi in terra belga.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Freccia Vallone 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; Seixas cerca il colpo sul Mur de Huy, chi lo sfida? La guida completa; Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming.

Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e orari tvBologna, 21 aprile 2026 – Fino a qui le classiche del nord hanno regalato grande spettacolo. Doppietta di Tadej Pogacar tra Sanremo e Fiandre, poi la storica affermazione di Wout Van Aert alla Roubaix ... msn.com

Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streamingLe emozioni di una vibrante Amstel Gold Race, gara vinta da Remco Evenepoel allo sprint, sono ormai in archivio. Il Trittico delle Ardenne si prepara a ... oasport.it

È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell'Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Non ci saranno il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, ma vedremo il baby-fenome x.com

, : La Freccia Vallone 2026 si presenta con una startlist di grande qualità, ma anche con assenze pesanti che cambiano gli eq - facebook.com facebook