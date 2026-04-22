È stato ufficializzato il nuovo simbolo di un partito di centrodestra, che annuncia il sostegno a una candidata specifica alle prossime elezioni. La scelta si basa su principi come merito, valori e legalità, che vengono presentati come elementi fondamentali delle proprie posizioni politiche. La presentazione si è svolta in un breve lasso di tempo, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le motivazioni alla base della decisione.

Tempo di lettura: 3 minuti Merito, valori e legalità non sono slogan, ma la bussola di una scelta politica chiara. Ines Fruncillo rivendica il lavoro svolto per l’unità del centrodestra e ufficializza il simbolo con cui Fratelli d’Italia si presenterà alle Comunali di Avellino, nel sostegno a Laura Nargi. Una proposta fondata su coerenza, responsabilità e radicamento, per offrire alla città un’alternativa credibile, concreta e orientata all’interesse collettivo. “ Merito e valori non sono slogan. Sono una scelta. Sono la scelta di assumersi la responsabilità di mettere al centro competenza, serietà e coraggio. Perché il merito distingue chi costruisce da chi improvvisa.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fratelli d’Italia, ufficializzato il simbolo: sostegno a Laura Nargi

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