Centrodestra Cirielli e Martusciello trovano l' intesa Fratelli d' Italia appoggerà la Nargi

Il centrodestra irpino ha raggiunto un accordo dopo settimane di tensioni, decidendo di sostenere la candidatura di una donna alle prossime elezioni. I rappresentanti di Fratelli d’Italia e di altri partiti del fronte hanno concluso le negoziazioni, trovando un’intesa tra le diverse anime del blocco politico. La decisione arriva dopo un periodo di confronto e confronti pubblici, segnando una svolta nella strategia elettorale della coalizione locale.

Avellino: c'era da aspettarselo. Il centrodestra irpino, dopo aver consumato settimane preziose a guardarsi in cagnesco, ha scoperto — con la tempistica che gli è propria — che divisi si perde. Il viceministro Edmondo Cirielli e il segretario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello si sono.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate “Centrodestra su Nargi. Festa-Cirielli? Chi somiglia si piglia”Tempo di lettura: 2 minutiA margine del convegno “Le ragioni del Sì e del No”, il coordinatore provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio... Leggi anche: Elezioni Comunali, pace fatta nel centrodestra: c'è l'intesa fra Fratelli d'Italia e Forza Italia Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Comunali Campania, tensioni FdI-Fi: Cirielli incontra Martusciello per ricompattare il centrodestra; Elezioni comunali, prove di dialogo tra Cirielli (FdI) e Martusciello (FI): vertice dopo la rottura; Comunali, prove di dialogo: vertice Cirielli-Martusciello; FdI blinda l’unità coi simboli, la scelta a Forza Italia. Nargi vacilla, il Pd chiama gli alleati. Centrodestra unito in tutti i comuni: Accordo Cirielli-Martusciello per le Cmunali 2026Pace fatta in casa centro destra: Edmondo Cirielli e Fulvio Martusciello, questa mattina, nel corso di un incontro, hanno siglato un accordo che riguarda tutti, o quasi, i Comuni chiamati al voto per ... irpiniaoggi.it Comunali, prove di dialogo: vertice Cirielli-MartuscielloProve di intesa last minute per le prossime comunali tra Fi ed Fdi. Non solo le sfide dell’anno prossimo ma anzitutto l’impegno di maggio nei Municipi dove il centrodestra va in ... ilmattino.it Il candidato del centrodestra ha ufficialmente inaugurato il comitato elettorale in vista delle prossime amministrative - facebook.com facebook Fratelli d’Italia crolla nei sondaggi politici e porta giù il centrodestra: ora il campo largo è avanti x.com