Elezioni a sindaco di San Giovanni La Punta Forza Italia | ufficializzato il sostegno a Mario Brancato

Oggi si è tenuta la riunione della segreteria provinciale di Forza Italia a Catania, convocata dall’eurodeputato e segretario provinciale Marco Falcone. Alla riunione hanno partecipato dirigenti, sindaci e amministratori locali del partito. In questa occasione, è stato ufficializzato il sostegno di Forza Italia alla candidatura di Mario Brancato come candidato sindaco per le prossime elezioni a San Giovanni La Punta.

Si è svolta oggi la segreteria provinciale di Forza Italia Catania, convocata dall’eurodeputato e segretario provinciale Marco Falcone, alla presenza di dirigenti, sindaci e amministratori locali del movimento azzurro. All’ordine del giorno l’impegno di Forza Italia in vista delle Amministrative.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Elezioni a San Giovanni La Punta, il Mpa si schiera con Mario Brancato“Mpa-Grande Sicilia ha individuato in Mario Brancato la figura capace di unire tutte le forze del centrodestra in vista delle prossime amministrative... San Giovanni la Punta, Brancato (Onda): Campo larghissimo contro il dissesto finanziario“San Giovanni La Punta si avvia verso una condizione di seria difficoltà finanziaria, con la procedura di dissesto pronta a essere votata in...