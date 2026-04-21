A Riccione è toto-sindaco Mignani Fratelli d' Italia esce allo scoperto | Io ci sono e possiamo farcela
A Riccione si fanno più insistenti le voci sulle possibili candidature per le prossime elezioni comunali. Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato di essere disponibile e di credere in una possibile vittoria. Al momento, non ci sono annunci ufficiali, ma l’attenzione si concentra sulle dinamiche interne al centrodestra. La competizione si preannuncia ancora aperta, con i protagonisti che mantengono un basso profilo e preferiscono non svelare le proprie strategie.
A Riccione, nelle fila del centrodestra, è tempo di toto-sindaco. E’ presto per chiudere la partita in vista delle prossime amministrative, eppure nelle ultime ore i rumors si sono fatti significativi. Antonio Barboni, leader provinciale di Forza Italia, parlando a RiminiToday aveva spiegato che.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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