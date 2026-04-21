A Riccione è toto-sindaco Mignani Fratelli d' Italia esce allo scoperto | Io ci sono e possiamo farcela

A Riccione si fanno più insistenti le voci sulle possibili candidature per le prossime elezioni comunali. Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato di essere disponibile e di credere in una possibile vittoria. Al momento, non ci sono annunci ufficiali, ma l’attenzione si concentra sulle dinamiche interne al centrodestra. La competizione si preannuncia ancora aperta, con i protagonisti che mantengono un basso profilo e preferiscono non svelare le proprie strategie.