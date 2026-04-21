Corsa a sindaco di Riccione Paolini FdI | Quella di Mignani è un’autocandidatura serve condivisione

Nel panorama politico di Riccione, il dibattito si intensifica con l’annuncio di un candidato che si presenta come autodichiarato per il ruolo di sindaco. La discussione tra le forze di centrodestra si concentra sulla proposta, mentre un rappresentante di Fratelli d’Italia sottolinea la necessità di condividere le decisioni e le candidature. La corsa alle amministrative si fa più articolata e aperta, con diverse opinioni che si confrontano sui possibili candidati.

Il dibattito nel centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali a Riccione si arricchisce di una nuova presa di posizione. Dopo l’apertura di Giulio Mignani alla candidatura a sindaco, arriva la replica del coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Stefano Paolini.Paolini sottolinea.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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