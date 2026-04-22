Fratelli d' Italia clima rovente a Riccione Gli iscritti | Mignani buon candidato Paolini si deve dimettere

A Riccione, il dibattito interno a Fratelli d’Italia si fa più acceso, con gli iscritti che esprimono opinioni contrastanti sulla scelta del candidato sindaco. Alcuni sostengono che Mignani sia un buon rappresentante, mentre altri chiedono le dimissioni di Paolini. La discussione riguarda la gestione del processo di selezione del candidato del centrodestra, creando tensioni all’interno del partito.

Si accende il confronto interno a Fratelli d’Italia a Riccione sulla gestione del percorso che avrebbe dovuto portare all’individuazione del candidato sindaco del centrodestra. A intervenire pubblicamente ora sono i tesserati e membri del direttivo locale del partito. Secondo la nota diffusa, il.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: A Riccione è toto-sindaco, Mignani (Fratelli d'Italia) esce allo scoperto: "Io ci sono e possiamo farcela"

Fratelli d’Italia incontra gli iscrittiBuon successo di partecipazione, sabato ad Alfero per l’incontro tenutosi con gli iscritti di Fratelli d’Italia del Comune di Verghereto.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Centrodestra, nessuna corsa al nome. Se ne parlerà dopo Natale. Ora è cruciale allargare la base; Il caso Chindamo spacca la base di Fratelli d’Italia; Sondaggio SWG per il TGLA7 del 20 aprile: in calo il PD; Scioglimento Pagani, Mariconda (FdI): Ora tutti facciano una riflessione, si ristabilisca clima di fiducia.

Il caso Chindamo spacca la base di Fratelli d’ItaliaIl sostegno alla sindaca uscente Paola Garlaschelli non è in discussione, ma all’interno di Fratelli d’Italia il clima si fa rovente. A poche settimane dalle amministrative del 24 e 25 maggio, i melon ... laprovinciapavese.gelocal.it

Vandalizzata la storica sede di Fratelli d’Italia alla Garbatella: Clima d’odio contro di noiLa sede di Fratelli d'Italia della Garbatella a Roma, frequentata in gioventù anche da Giorgia Meloni, è stata colpita da un atto vandalico nella tarda serata di mercoledì 4 febbraio. Insulti con ... fanpage.it

Fratelli d'Italia. . È gravissimo e inaccettabile che un senatore del Movimento 5 Stelle si accordi con un suo ex collega magistrato su cosa dire in Commissione Antimafia per occultare la verità su Paolo Borsellino, arrivando persino a insultare lui e la sua famigli - facebook.com facebook

Sondaggi politici, cala il centrodestra ma scende anche il campo largo: Fratelli d’Italia ai minimi, cresce il Pd x.com