Fratelli d’Italia incontra gli iscritti

Sabato ad Alfero si è svolto un incontro tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia e gli iscritti del Comune di Verghereto. La partecipazione è stata numerosa, con molti presenti che hanno ascoltato le proposte e le discussioni del partito. L’evento si è svolto senza incidenti e ha visto un clima di confronto tra i partecipanti.

Buon successo di partecipazione, sabato ad Alfero per l’incontro tenutosi con gli iscritti di Fratelli d’Italia del Comune di Verghereto. Un importante incontro alla presenza del candidato sindaco de Comune appenninico, Simone Mercatelli e dei componenti della lista civica sostenuta da tutto il centrodestra. In particolare, nel corso della serata sono stati condivisi il percorso politico e amministrativo, che porterà alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio, assieme al simbolo che figurerà sulla scheda elettorale. "Nel simbolo c’è un principio che sentiamo profondamente nostro: 'Tradizione e Futuro'- dichiara Marco Bardeschi, coordinatore di Fratelli d’Italia del Comune di Verghereto-.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia incontra gli iscritti Fratelli d’Italia prepara la mobilitazione sul territorio: focus su giustizia e sviluppo della città Nuova caserma, Fratelli d'Italia incontra la sindaca Angelini: "Pronti a dare il nostro contributo"Stefano Paolini, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Riccione: "L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione, con l’obiettivo... Europei lotta 2026, gli iscritti dell’Italia: assenti Aurora Russo e Frank ChamizoAppuntamento da lunedì 20 a domenica 26 aprile in quel di Tirana per i Campionati d’Europa di lotta 2026, primo grande appuntamento internazionale...