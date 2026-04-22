A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, il suo ricordo continua a essere presente nella memoria di molte persone. Nato come Jorge Mario Bergoglio, il leader religioso ha lasciato un segno duraturo nel mondo cattolico e oltre. La sua figura, caratterizzata da uno stile semplice e diretto, viene ancora ricordata con rispetto e attenzione. La data segna un momento di riflessione sulla sua vita e sulla sua influenza.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina A un anno dalla sua scomparsa, il mondo...🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Francesco, il Papa degli ultimi: l’eredità viva di Jorge Mario Bergoglio

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