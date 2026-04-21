Un anno fa, il 21 aprile 2025, moriva un papa molto noto che aveva celebrato il giorno prima, a Pasqua, una messa molto sentita. La sera precedente, durante la giornata di festa, si trovava molto debole per motivi di salute ma decise di partecipare alla cerimonia pubblica, che si rivelò essere la sua ultima apparizione pubblica. La sua morte avvenne il giorno seguente, a Pasquetta.

Il giorno prima, a Pasqua, molto ammalato, cvolle tenere la sua presenza pubblica. Sarebbe stata l’ultima. Il 21 aprile Jorge Mario Bergoglio morì. Era diventato papa dodici anni prima, nel febbraio 2013 e scelse il nome di Francesco, per richiamare l’essenza di umiltà della chiesa. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Papa Francesco, un anno fa Jorge Mario Bergoglio morto il 21 aprile 2025, era Pasquetta

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