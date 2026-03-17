La guerra in Iran sta già causando conseguenze economiche significative, con le imprese che si preparano a sostenere un aumento di circa 1.500 euro all’anno sulle bollette, secondo quanto riferito da Confesercenti. La crisi, che coinvolge vari attori internazionali, si ripercuote non solo sui governi ma anche sulla vita quotidiana di cittadini e aziende di diversi Paesi.

La guerra in Iran non è un’affare ristretto tra Washington, Tel Aviv e Teheran, ma è una crisi globale che incide profondamente sulle tasche dei cittadini e delle aziende in tutto il mondo. A fare i conti in tasca sulle conseguenze del conflitto che infiamma il Medio Oriente è Confesercenti secondo cui le imprese italiane rischiano di subire una stangata inaudita da m illecinquecento euro in più all’anno. La guerra in Iran fa bolare carburanti e bollette. A 18 giorni d allo scoppio del conflitto in Iran, i prezzi dell’energia sono in continuo e rapido aumento, con l ’elettricità all’ingrosso che ha segnato aumenti del 24%, e il gas di quasi i l 33% rispetto al periodo pre guerra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La guerra in Iran costa caro. Secondo Confesercenti le imprese subiranno una stangata sulle bollette da 1.500€ annui

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Guerra in Iran, arriva la stangata per le famiglie campaneÈ allarme rincari in Campania. La Confesercenti stima un possibile rincaro di circa 600 euro a famiglia dovuto alle guerre. internapoli.it

La crisi internazionale rischia di avere effetti concreti anche sulle tasche delle famiglie campane. A lanciare l’allarme è Confesercenti, secondo cui le tensioni legate alla guerra in Iran stanno già provocando rincari su carburanti, trasporti, energia e spesa alim - facebook.com facebook