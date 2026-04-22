Francavilla Fontana | 150.000 euro per salvare gli affitti in crisi

L’amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha deciso di destinare 150.000 euro provenienti dai propri fondi per sostenere le famiglie in difficoltà che non riescono a pagare l’affitto. La cifra sarà utilizzata per aiutare i nuclei familiari in crisi e mantenere stabile la situazione abitativa. La misura mira a fornire un supporto immediato alle persone coinvolte in questa situazione.

L’amministrazione di Francavilla Fontana ha stanziato 150.000 euro dai propri fondi per proteggere i nuclei familiari in difficoltà con il pagamento dell’affitto. La decisione, formalizzata con la deliberazione numero 116 del 14 aprile 2026, punta a colmare un vuoto lasciato dalla mancata assegnazione di risorse nazionali negli anni 2022 e 2023, garantendo continuità ai sussidi per il canone di locazione. Il provvedimento nasce per rispondere alle necessità di chi deve affrontare i costi abitativi, che pesano pesantemente sui bilanci domestici in questo periodo economico complesso. Attraverso l’impegno finanziario diretto del Comune, gli uffici lavoreranno ora per pubblicare un avviso pubblico destinato ai cittadini con contratti di locazione regolarmente registrati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Francavilla Fontana: 150.000 euro per salvare gli affitti in crisi Notizie correlate Milano Design Week 2026, alle stelle gli affitti brevi: 5.000 euro per una settimana in Corso Europa e a BreraMilano, 8 aprile 2026 - Conto alla rovescia per la Milano Design Week in programma dal 21 al 26 aprile 2026 ed è boom per gli affitti brevi che... Contributo affitti 2026 a Giarre: fino a 3.000 euro per le famiglieABBONATI A DAYITALIANEWS Pubblicato il bando regionale È stato pubblicato un avviso per l’assegnazione di un contributo regionale destinato a... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Affitti, 150.000 euro dal Comune per sostenere le famiglie; Famiglie in difficoltà a pagare l’affitto: il Comune stanzia 150mila euro. Sostegno all'affitto: il Comune di Francavilla Fontana stanzia 150.000 euro per le famiglie in difficoltàFRANCAVILLA FONTANA (BR) – La Giunta Comunale ha approvato lo stanziamento di 150.000 euro di risorse proprie per sostenere le famiglie francavillesi in difficoltà con il pagamento dell'affitto. Con l ... giornaledipuglia.com