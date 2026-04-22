Frana a Trivigno | sopralluogo del presidente della Basilicata Oggi

Il presidente della Basilicata ha effettuato un sopralluogo a Trivigno insieme all’assessore e al sindaco per verificare una frana che ha interessato una delle principali strade della zona, portando all’isolamento della comunità. L’intervento si è svolto lungo il tratto interessato dal movimento del terreno, con l’obiettivo di valutare la situazione e pianificare eventuali interventi. La frana ha provocato la chiusura di una strada che collega il paese alle aree circostanti.

Scrive Vito Bardi, presidente della Basilicata: Sono a Trivigno insieme all’assessore Pepe e al sindaco Guarini per un sopralluogo lungo una delle arterie interessate da una frana che ha isolato la comunità. Ci troviamo di fronte a una vera emergenza: trasporti interrotti e gravi difficoltà anche per i soccorsi. Per questo abbiamo già attivato la Provincia, i tecnici regionali e la Protezione Civile, con l’obiettivo di garantire un intervento immediato e assicurare ai cittadini una risposta rapida, concreta ed efficace, come già avvenuto per la strada comunale. Come Regione Basilicata siamo al lavoro su due fronti: da un lato riaprire al più presto un passaggio, dall’altro avviare l’intervento definitivo.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Frana a Trivigno: sopralluogo del presidente della Basilicata Oggi Notizie correlate Niscemi, le immagini della visita e del sopralluogo di Meloni sulla franaLa presidente del consiglio Giorgia Meloni ha eseguito, anche con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. Frana a Petacciato, riaperta l’A14: oggi il sopralluogo di SalviniÈ stata riaperta alle ore 12 di oggi, 9 aprile, l’autostrada A14 nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e Vasto Sud, chiuso dal 7 aprile a causa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trivigno, una frana blocca la provinciale 16. Oggi sopralluogo dei tecnici; Trivigno, frana blocca la Provinciale 16: sospesi i pullman. Oggi sopralluogo dei tecnici; Frana interrompe i collegamenti lungo la SP16 nel territorio di Trivigno; La Sp 16 perde pezzi, a Trivigno danni importanti e concreto rischio isolamento. Frana a Trivigno: sopralluogo del presidente della Basilicata OggiSono a Trivigno insieme all’assessore Pepe e al sindaco Guarini per un sopralluogo lungo una delle arterie interessate da una frana che ha isolato la comunità. Ci troviamo di fronte a una vera ... noinotizie.it Trivigno, frana blocca la Provinciale 16: sospesi i pullman. Oggi sopralluogo dei tecniciTRIVIGNO (PZ) – Una frana ha interrotto la Strada Provinciale 16 nel territorio di Trivigno, causando pesanti disagi alla viabilità e ai collegamenti del pic ... ivl24.it #Incentivi #PMI I Da oggi #21aprile le #imprese situate nelle regioni #Basilicata, #Calabria, #Campania, #Molise, #Puglia, #Sardegna e #Sicilia possono inviare le domande allo sportello Invitalia per le imprese per accedere ai contributi per lo sviluppo della - facebook.com facebook