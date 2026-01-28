Niscemi le immagini della visita e del sopralluogo di Meloni sulla frana

La premier Giorgia Meloni ha fatto visita oggi a Niscemi per valutare i danni causati dal maltempo. Con un sorvolo in elicottero, ha osservato da vicino le zone colpite dalla frana e dai nubifragi. La visita è durata poche ore, ma intende mostrare attenzione alle emergenze della Sicilia. La presidente ha ascoltato le richieste dei residenti e ha promesso interventi rapidi.

La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha eseguito, anche con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. La premier è arrivata in aereo a Catania per poi salire su un elicottero accompagnata dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Niscemi, le immagini della visita e del sopralluogo di Meloni sulla frana Approfondimenti su Niscemi Visita Niscemi, le nuove immagini del fronte della frana; case a rischio crollo La frana a Niscemi ha causato ingenti danni, con un fronte in espansione e numerose case a rischio crollo. Le immagini della frana a Niscemi, in video Le immagini della frana a Niscemi mostrano i cedimenti del terreno che interessano la zona. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Niscemi Visita Argomenti discussi: Le immagini della frana a Niscemi, Caltanissetta; Niscemi, si allarga il fronte della frana: le immagini in diretta; Maltempo Niscemi, le immagini della frana dall'alto; Le immagini della frana a Niscemi, in video. Frana a Niscemi, le immagini dall'elicottero della Guardia CostieraLe immagini della frana di Niscemi riprese dall’alto sono impressionanti. I filmati girati dall’elicottero della Guardia Costiera mostrano con chiarezza l’enorme smottamento che ha colpito il comune i ... ilgiornale.it Niscemi, le immagini della visita e del sopralluogo di Meloni sulla franaLa presidente del consiglio Giorgia Meloni ha eseguito, anche con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. La ... panorama.it Local Team. . Un cane si aggira tra le fratture dei campi agricoli spezzati in due dalla frana che ha colpito il comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Nelle immagini dal drone, si può osservare l'animale passeggiare tra le spaccature del terreno e tra le - facebook.com facebook Vedendo le immagini di #Niscemi, Sicilia, anno 2026, mi sono chiesto: e io cosa prenderei da casa mia se avessi solo 10 minuti di tempo prima di non poterci rimettere più piede Il mio commento è su @Avvenire_Nei. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.