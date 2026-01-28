Niscemi le immagini della visita e del sopralluogo di Meloni sulla frana

La premier Giorgia Meloni ha fatto visita oggi a Niscemi per valutare i danni causati dal maltempo. Con un sorvolo in elicottero, ha osservato da vicino le zone colpite dalla frana e dai nubifragi. La visita è durata poche ore, ma intende mostrare attenzione alle emergenze della Sicilia. La presidente ha ascoltato le richieste dei residenti e ha promesso interventi rapidi.

La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha eseguito, anche con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. La premier è arrivata in aereo a Catania per poi salire su un elicottero accompagnata dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

