L’autostrada A14 tra Poggio Imperiale e Vasto Sud è stata riaperta alle 12 di oggi, 9 aprile, dopo essere rimasta chiusa dal 7 aprile a causa di una frana a Petacciato, in provincia di Campobasso. La chiusura era stata decisa in seguito alle intense piogge che avevano colpito la zona nei giorni precedenti. Oggi è previsto un sopralluogo del ministro delle Infrastrutture per verificare le condizioni del tratto.

È stata riaperta alle ore 12 di oggi, 9 aprile, l’ autostrada A14 nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e Vasto Sud, chiuso dal 7 aprile a causa della frana di Petacciato, in provincia di Campobasso, tra le aree più colpite dal maltempo nei giorni scorsi. Oggi in Molise è arrivato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per un sopralluogo. Il ministro è atterrato in elicottero al campo sportivo, dove è stato accolto dal presidente della Regione Francesco Roberti, dall’assessore ai lavori pubblici Michele Marone e da altre autorità locali. Prima di dirigersi con la delegazione per i sopralluoghi tecnici nell’area interessata dal dissesto, Salvini si è fermato a salutare alcuni cittadini presenti, scattando anche alcune foto con ragazzi del posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Frana a Petacciato, riaperta l’A14: oggi il sopralluogo di Salvini

Frana in Molise, Italia spaccata in due dopo crollo autostrada A14, oggi stanziamento risorse dal Cdm e sopralluogo SalviniTrenitalia ha dichiarato che la linea ferroviaria Pescara-Foggia riaprirà venerdì 10 aprile alle ore 6:00.

Frana di Petacciato: tratto di A14 chiuso, linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta anche oggi ELENCO TRENI COINVOLTI Lavori per il ripristino dei binari per la riapertura domani. Oggi in Molise ancora allerta arancioneGran parte del Molise e parte dell’Abruzzo in allerta arancione, secondo lo schema della protezione civile.

Temi più discussi: Frana di Petacciato in Molise, come viaggiare: resta chiusa l'A14 tra Vasto Sud e Termoli. Le alternative e la situazione treni; Frana Petacciato, Ciciliano: Meno treni con limitazioni della velocità e su una sola corsia in A14; Frana Petacciato: venerdì riapre la linea ferroviaria, poi A14 e statali; La linea ferroviaria interrotta a causa della frana in Molise sarà riaperta progressivamente dalle 6 di venerdì.

Frana in Molise, a Petacciato ripristinata la circolazione stradaleUna frana che ha diviso in due l’Italia, causato enormi danni e sfollato circa una cinquantina di persone. Il crollo di Petacciato in Molise è una questione ... primapaginanews.it

Frana Petacciato, riaperto tratto A14 tra Vasto Sud e Poggio ImperialeDopo ore di lavori e messa in sicurezza, riaprono anche la SS16 Adriatica e la Tangenziale di Termoli: viabilità ripristinata Riaperti oggi, giovedì 9 aprile, sulla A14 Bologna-Taranto, i tratti compr ... adnkronos.com

I disagi causati alla viabilità dalla frana di Petacciato si stanno progressivamente attenuando: riaperte A14 e Statale 16. Di nuovo percorribili anche i tratti della Tangenziale di Termoli e della Statale 157 che erano chiusi #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

Dopo la frana dello scorso gennaio i ragazzi e le ragazze della scuola Don Milani di Niscemi si sono rimboccati le maniche e hanno costruito un bellissimo plastico immaginando la Niscemi di domani: sicura, resiliente e all’altezza dei sogni e delle speranze d - facebook.com facebook