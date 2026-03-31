la fragola buona sana e profumata

Tra febbraio e maggio, i supermercati si riempiono di fragole di colore rosso acceso. L’aroma intenso si diffonde tra gli scaffali, accompagnato da un profumo dolce e leggermente acido. Le fragole SìBon sono presenti in questo periodo, attirando l’attenzione con il loro aspetto e la fragranza caratteristica.

C ’è un momento, tra febbraio e maggio, in cui i banchi dei supermercati si accendono di rosso. Il profumo si diffonde nell’aria e arriva lontano, denso e dolce, con quella leggera punta acida che fa venir voglia di provare immediatamente una fragola SìBon. Il segreto è nel territorio. Dietro SìBon c’è Coop Sole, cooperativa agricola campana che vanta più di 60 anni di storia ed esperienza nella coltivazione della fragola. Per ottenere colore rosso brillante, polpa soda e croccante, gusto che bilancia dolcezza e acidità, ci vogliono un territorio vocato e anni dedicati alla ricerca e alla sperimentazione in campo. Il risultato è una costanza qualitativa che i prodotti unbranded non riescono a garantire. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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