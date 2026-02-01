Lorenzo Fragola | Il rapporto con mio padre è stato la prova più dura della mia vita Quando mi ha picchiato mi ha devastato psicologicamente

Lorenzo Fragola ha raccontato di aver vissuto momenti difficili con suo padre, morto cinque anni fa. Il cantautore ha spiegato che il rapporto con il papà è stato la prova più dura della sua vita, soprattutto quando ha subito le botte e si è sentito psicologicamente devastato. Ha scelto di parlare di quegli episodi per condividere un’esperienza personale che lo ha segnato profondamente.

Cantautore e vincitore dell'ottava edizione di X Factor nel 2014 a soli 19 anni, dopo il decimo posto a Sanremo con la canzone Siamo uguali e il quinto con il brano Infinite volte, Lorenzo Fragola sembrava quasi scomparso dalla scena. Ma in questi anni gli sono successe molte cose, anche terribilmente difficili da affrontare. Lorenzo Fragola è cresciuto insieme al fratello con la madre, quando i genitori si sono lasciati. «Non ho ricordi dei miei genitori insieme perché si sono separati quasi subito. Mia mamma ci ha cresciuti da sola, mentre papà lo vedevamo una volta a settimana, era una presenza sporadica.

