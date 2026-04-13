In memoria di Giusy Mirabile | Aiutiamo insieme l’Ail Pisa

Durante un evento a Calamonaci, una piazza gremita si è raccolta per ricordare Giusy Mirabile e sostenere l’Ail Pisa. Un video pubblicato online mostra i partecipanti che rilasciano palloncini bianchi e viola in un momento dedicato, accompagnato da una frase che sottolinea come l’amore possa superare la morte. La cerimonia ha visto la presenza di molte persone e si è svolta presso la Chiesa di San Vincenzo Ferreri.

"La morte è la fine di un dolore, ma non la fine di un amore. Per sempre", si legge in un video diffuso online che ritrae la piazza della Chiesa di San Vincenzo Ferreri di Calamonaci gremita, al lancio di palloncini bianchi e viola. È in questo grande abbraccio che si sono svolti venerdì 10 aprile i funerali di Giusy Mirabile, scomparsa a 34 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Giusy si era trasferita a Pisa da Agrigento, sua città di origine, oltre 10 anni fa, per studiare scienze sociali. Poi, a 27 anni, la diagnosi della malattia all’Ospedale Santa Chiara, dove era arrivata in ematologia con il 7% di sopravvivenza. Dopo il primo periodo di malattia, era riuscita a sconfiggere una prima recidiva nel 2023, ma si era nuovamente ammalata nel 2024.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In memoria di Giusy Mirabile: "Aiutiamo insieme l’Ail Pisa" “Aiutiamo Lorenzo tutti insieme”. Raccolta fondi per battere la leucemiaArezzo, 9 febbraio 2026 – Una richiesta di aiuto per cercare di donare a un ragazzo di 14 anni la stessa vita di tanti suoi coetanei. Camminare insieme per la salute: nuovi gruppi di cammino a Pisa e provinciaPisa, 13 febbraio 2026 – Un incontro con alcune associazioni del territorio di Pisa e provincia per avviare nuovi gruppi di cammino rivolti alla...