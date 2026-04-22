Forte Aurelio riapre ai cittadini la caserma della guardia di finanza restaurata ospiterà eventi e mostre

Il Forte Aurelio, storico e militare, è stato recentemente restaurato e riaperto al pubblico. La caserma della guardia di finanza, ora completamente rinnovata, sarà utilizzata per ospitare eventi culturali e mostre aperti ai cittadini. La struttura, che ha un ruolo importante nel passato della zona, torna a essere un punto di riferimento per iniziative pubbliche e culturali.

Un luogo dal grande valore storico e militare ospiterà eventi culturali e mostre. Il Forte Aurelio della guardia di finanza riapre al pubblico restaurato. Oggi l'inaugurazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fidenza, inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza: intitolata ad Artaserse LiggeriÈ stata inaugurata oggi, 21 aprile 2026, a Fidenza la nuova caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza. Inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza di Piove di SaccoNella mattinata di ieri 20 aprile si è celebrata, alla presenza del presidente del Veneto Alberto Stefani, del comandante interregionale dell’Italia... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauro; Forte Aurelia riapre al pubblico il 22 aprile: visita guidata gratuita. Forte Aurelio riapre ai cittadini, la caserma della guardia di finanza restaurata ospiterà eventi e mostreLa storia del Forte Aurelio è stratificata e complessa, nato nella seconda metà dell’Ottocento come presidio del Campo Trincerato di Roma. Un sistema militare difensivo composto da quindici forti di ... fanpage.it Riapre Forte Aurelia: da presidio militare a spazio culturaleConclusi i lavori di riqualificazione, il sito ottocentesco diventa un luogo dedicato a iniziative culturali e di incontro ... rainews.it Sì più forte difensore gestione Aurelio voi Kim uno di noi - facebook.com facebook Roma riabbraccia il Forte Aurelia: l’ex complesso militare diventa un polo culturale roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com