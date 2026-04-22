Forte Aurelio riapre ai cittadini la caserma della guardia di finanza restaurata ospiterà eventi e mostre

Da fanpage.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Forte Aurelio, storico e militare, è stato recentemente restaurato e riaperto al pubblico. La caserma della guardia di finanza, ora completamente rinnovata, sarà utilizzata per ospitare eventi culturali e mostre aperti ai cittadini. La struttura, che ha un ruolo importante nel passato della zona, torna a essere un punto di riferimento per iniziative pubbliche e culturali.

Un luogo dal grande valore storico e militare ospiterà eventi culturali e mostre. Il Forte Aurelio della guardia di finanza riapre al pubblico restaurato. Oggi l'inaugurazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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