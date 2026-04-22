Negli ultimi anni, la produzione sudcoreana di cinema e serie TV ha guadagnato sempre più spazio a livello internazionale, segnando una presenza significativa nel settore. Tra le varie proposte, alcuni spettatori hanno consigliato di guardare “The 8 Show”, una delle produzioni che ha attirato l’attenzione. La serie è stata rivista più volte, dimostrando una certa popolarità tra il pubblico.

Lo abbiamo visto e rivisto, negli ultimi anni la Corea del Sud si è inserita a spada tratta nel mondo del cinema e delle serie TV, cavalcandolo e prendendosi uno spazio non indifferente. E io ne sono contentissima. Negli ultimi anni il thriller seriale ha smesso di essere solo un esercizio di tensione narrativa per trasformarsi in qualcosa di più ambiguo, quasi disturbante. Alcune produzioni, soprattutto provenienti dalla Corea del Sud, stanno ridefinendo le regole del gioco, lo abbiamo visto prima con Squid Game, e lo vediamo ora. Perché siamo stanchi delle semplici storie di crimine o sopravvivenza, vogliamo dei veri e propri esperimenti sociali travestiti da intrattenimento.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Forse sono sadica, ma vi consiglio The 8 Show

Carl Barks Legacy through Goin' Quackers

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