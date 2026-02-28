Laura Pausini scintille in sala stampa | La canzone per la pace non era superficiale ma forse non vi basterà mai ciò che faccio

Durante una conferenza stampa a Ravenna, una cantante italiana ha dichiarato che la canzone sulla pace non era superficiale, ma ha anche affermato che potrebbe non essere mai abbastanza ciò che fa, considerando il suo ruolo come artista. La discussione ha suscitato alcune tensioni tra i presenti, con parole che hanno evidenziato il confronto tra l’immagine pubblica e le intenzioni personali dell’interprete.

Ravenna, 28 febbraio 2026 – “Finché io per voi sarò solamente una cantante italiana che va in Sud America e non una cantante che utilizza la voce per dire delle cose, forse non vi basterà mai". Risponde così – con un velo di amarezza – Laura Pausini ai giornalisti durante la conferenza stampa sulla serata conclusiva del Festival di Sanremo, in merito alla sua performance dell’altra sera insieme al Piccolo coro dell’Antoniano. Sanremo, Laura Pausini imita Pippo Baudo: mi direbbe "Sei stata brava" La popstar internazionale e co-conduttrice di Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti, infatti, è stata di nuovo presa di mira dalla critica perché, nella terza serata, si era esibita insieme ai bambini in ‘ Heal The World ’ (canzone di Micheal Jackson) e aveva lanciato un messaggio contro tutte le guerre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ma che vi ha fatto Laura Pausini?Prima il cast "debole" e "pieno di sconosciuti", ora la co-conduttrice "noiosa" e "raccomandata".

