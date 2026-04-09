Test dei pneumatici Pirelli la Ferrari in pista a Fiorano con Lewis Hamilton LE FOTO

Oggi sul circuito di Fiorano si è svolto un test dei pneumatici Pirelli con la Ferrari, coinvolgendo anche Lewis Hamilton. Il rumore del motore di Formula 1 ha riempito la pista durante le prove, con la vettura che ha percorso il tracciato in diverse sessioni. Sono state scattate fotografie mentre la monoposto affrontava le curve e le accelerazioni del tracciato. La giornata si è conclusa senza ulteriori dettagli sulla durata o sugli esiti del test.

Il rombo del motore Ferrari di Formula 1 è tornato a risuonare sul circuito di Fiorano nel corso della giornata di oggi. Anche grazie allo stop forzato del campionato di mondiale, causato dalla guerra in Medio Oriente che ha portato alla cancellazione delle tappe in Bahrain e in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Lewis Hamilton debutta sulla Ferrari SF-26: test a FioranoAGI - La Ferrari ha presentato la SF-26, la nuova monoposto con cui la squadra affronterà il Campionato del Mondo di Formula 1, il cui inizio è... Leggi anche: Pausa forzata? Via ai test Pirelli. Ferrari in pista tra Mugello, Fiorano e Monza Temi più discussi: F1 | Ferrari: test Pirelli a Fiorano con le gomme da bagnato da giovedì; La Formula 1 ritorna al Nürburgring 6 anni dall'ultima volta; F1 | Ferrari test Pirelli: si torna in pista a Fiorano; Il test di pneumatici Pirelli porta McLaren e Mercedes al Nürburgring. F1, Lewis Hamilton in azione a Fiorano: ecco cosa rivela questo test Pirelli in attesa di MonzaMentre la Formula 1 si ferma, la Ferrari accelera: Lewis Hamilton scende in pista a Fiorano per svezzare la nuova super-intermedia Pirelli. Un test cruciale che fa da ponte verso il filming day di M ... msn.com Ferrari in pista a Fiorano: Hamilton al lavoro nei test PirelliLa SF-26 è in pista con il sette volte campione del mondo per lo svolgimento dei test organizzati dalla Pirelli ... formulapassion.it Lewis Hamilton è sceso in pista quest’oggi con la SF-26 per i test Pirelli a Fiorano. Forza Lewis #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle #SEMPRE - facebook.com facebook Lewis Hamilton, Jenson Button, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. E' la top 4 dei migliori piloti di sempre di F1 per Lando Norris. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com