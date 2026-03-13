Ecco le foto dei danni alla pista da bob di Cortina | 112 segnalazioni nel dossier dopo le Olimpiadi

Dopo le Olimpiadi, sono state raccolte 112 segnalazioni di danni alla pista da bob di Cortina. Sono state pubblicate diverse foto che mostrano i danni alla struttura, con immagini che evidenziano le condizioni della pista. Le fotografie documentano varie aree compromesse, offrendo una panoramica visiva dello stato attuale dell’impianto. Le segnalazioni sono state inserite nel dossier ufficiale relativo ai danni.

La quantificazione dei danni ancora non c'è, ma bastano le 112 fotografie scattate dal direttore dei lavor i per mostrare lo stato precario e di abbandono in cui è stata lasciata la nuovissima pista da bob di Cortina dopo le gare olimpiche.