Gli Istituti tecnici post-diploma Alla scoperta delle Academy | Un’opportunità per i giovani

Cosa fare dopo il diploma? Sono stati 160 gli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Barbara Melzi, Bernocchi e Dell’Acqua, che hanno cercato una prima risposta confrontandosi con 13 Istituti tecnici superiori (Its) del territorio nell’incontro organizzato da Afol Metropolitana con il Comune a Palazzo Leone da Perego. I ragazzi sono stati accompagnati in un percorso di riflessione che partiva dalle loro attitudini, interessi e talenti. Nell’incontro i rappresentanti di Afol Metropolitana e delle Fondazioni degli istituti hanno parlato di nuove professioni, delle competenze oggi più richieste dal mercato del lavoro e dei percorsi formativi post diploma, puntando l’attenzione soprattutto su Its e Ifts, annuali e biennali, presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

All'Università del Made in Brianza, si promuovono corsi di robotica, meccatronica e design, rispondendo all'aumento di programmi ITS e Academy post diploma.

Scopri i migliori istituti tecnici in Italia, città per città, per orientarti tra opportunità di lavoro e percorsi universitari.

