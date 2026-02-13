Parte Energie con il Sud | formazione gratuita e opportunità concreta per giovani non occupati

Brindisi ha avviato il progetto Energie con il Sud, perché vuole offrire ai giovani non occupati una possibilità reale di formazione e lavoro. La città organizza corsi gratuiti per aiutare i giovani a sviluppare competenze pratiche, puntando a ridurre il divario tra nord e sud. Una parte di questa iniziativa prevede anche stage in aziende locali, per mettere subito in pratica quanto appreso.

Il percorso sarà presentato in occasione dell'evento "Competenze giuste per la Brindisi e la Puglia del futuro", in programma il 18 febbraio, dalle 17 alle 20, presso l'ex Convento di Santa Chiara a Brindisi BRINDISI - Come si costruiscono opportunità di lavoro concrete per i giovani al Sud? E come può un territorio come Brindisi diventare un punto di riferimento e luogo in cui formarsi, lavorare e scegliere di restare? Da queste domande nasce Energie con il Sud, il programma gratuito di formazione e accompagnamento all'inserimento lavorativo nel settore energetico, che apre le iscrizioni ai giovani tra i 18 e i 29 anni non occupati e non inseriti in percorsi di formazione.

Il Caaf Cgil Toscana offre opportunità di formazione gratuita e posti di lavoro a tempo determinato ad Arezzo, in vista della campagna fiscale 2026.

