Formazione professionale e maturità | via libera al CdM Accesso diretto a ITS Academy ed esame di Stato senza prove preliminari per chi conclude i percorsi quadriennali IeFP

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a nuove norme che riguardano il percorso di formazione professionale e l’esame di maturità. Ora gli studenti che completano i percorsi quadriennali di IeFP potranno accedere direttamente alle prove di esame di Stato e all’ITS Academy senza dover sostenere prove preliminari. Questa decisione amplia le possibilità per i giovani iscritti a percorsi formativi professionali, aprendo nuove strade per il proseguimento degli studi.

Il percorso dei ragazzi iscritti alla formazione professionale si arricchisce di nuove e importanti prospettive future. In base a quanto battuto dall'agenzia ANSA, il Governo ha appena approvato un decreto che rivoluziona il riconoscimento di questi studi, creando un collegamento diretto con l'istruzione superiore e terziaria. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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