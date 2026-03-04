IeFP nelle filiere 4+2 | diplomati con accesso diretto agli ITS e maturità possibile dopo il quarto anno Valditara annuncia le novità
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha incontrato oggi il Direttivo di Forma, l’associazione che rappresenta gli enti di formazione professionale, composta dalla Presidente e da alcuni componenti. Durante l’incontro sono state annunciate novità riguardanti il percorso IeFP nelle filiere 4+2, che consentirà ai diplomati di accedere direttamente agli ITS o di ottenere la maturità dopo il quarto anno.
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato oggi il Direttivo di Forma (Associazione Nazionale Enti di Formazione Professionale), rappresentato dalla Presidente Paola Vacchina e dai componenti Don Giuliano Giacomazzi, Stefano Mastrovincenzo e Federico Pendin. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
