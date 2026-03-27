Specializzazione sostegno Indire | il Ministero chiede alle scuole soluzioni per conciliare lezioni e corsi Nota
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota il 26 marzo 2026, in cui richiede alle scuole di trovare soluzioni per conciliare le attività di lezione con i corsi di sostegno specializzato. La comunicazione si concentra sulla gestione delle risorse e sulla pianificazione degli interventi per garantire un supporto adeguato agli studenti con bisogni educativi specifici.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con una nota del 26 marzo 2026, interviene sull’avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno didattico, richiamando le scuole alla necessità di adottare soluzioni organizzative che consentano ai docenti di frequentare i corsi senza compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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