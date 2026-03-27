Specializzazione sostegno Indire | il Ministero chiede alle scuole soluzioni per conciliare lezioni e corsi Nota

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota il 26 marzo 2026, in cui richiede alle scuole di trovare soluzioni per conciliare le attività di lezione con i corsi di sostegno specializzato. La comunicazione si concentra sulla gestione delle risorse e sulla pianificazione degli interventi per garantire un supporto adeguato agli studenti con bisogni educativi specifici.