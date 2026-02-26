Umbria università e Regione | accordo per quattro nuove scuole di specializzazione medica

Regione Umbria e Università di Perugia hanno firmato un accordo per avviare quattro nuove scuole di specializzazione medica, con l’obiettivo di rafforzare la formazione e l’offerta di servizi sanitari nella regione. La collaborazione mira a rispondere alle esigenze di professionalizzazione e a migliorare la qualità dell’assistenza medica sul territorio. I dettagli dell’intesa saranno definiti nelle prossime settimane.

Una nuova importante intesa fra Regione Umbria e Università di Perugia a sostegno della sanità pubblica. Con una delibera approvata dalla giunta la Regione ha deciso di sostenere quattro scuole di specializzazione in medicina dell'ateneo perugino, sostenendo anche l'assunzione di quattro.