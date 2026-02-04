La Roma Football Cup torna con dodici licei pronti a scendere in campo. La manifestazione, che vede protagonisti gli studenti delle scuole superiori di Roma, si prepara a riprendere dopo un anno di pausa. Le squadre si sfideranno in partite intense, sotto gli occhi di un pubblico appassionato. L’obiettivo è unire sport e scuola, dando spazio anche ai giovani talenti del calcio cittadino.

E’ pronta a tornare la Roma Football Cup, il torneo di calcio a 11 che coinvolge alcuni tra i migliori licei della Capitale. Negli ultimi anni, questa manifestazione si è affermata come uno degli appuntamenti sportivi studenteschi più seguiti d’Italia. La competizione fa parte dell’Italian Football Cup, il primo torneo nazionale dedicato alle scuole superiori, un progetto capace di coinvolgere migliaia di studenti e di trasformare lo sport in un potente strumento di aggregazione e partecipazione giovanile. Presentazione del Torneo al Campidoglio. La notizia è stata comunicata in una nota dalla lista Civica Gualtieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sport: torna la Roma football cup, saranno 13 i licei in campo

